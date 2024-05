Biasin annuncia il riposo di Mkhitaryan: “Ecco l’undici di Inzaghi per Frosinone-Inter”

Simone Inzaghi ha deciso l'undici titolare anti-Frosinone. Sette cambi pronti nell'Inter rispetto alla formazione scesa in campo col Sassuolo, ecco tutte le scelte confermate anche da Fabrizio Biasin per stasera.

"L’11 di Simone Inzaghi per Frosinone-Inter: Sommer Bisseck DeVrij Carlos Darmian Barella Asllani Frattesi Dimarco Arnautovic Thuram IL RIPOSO DEL GUERRIERO", si legge. Il riferimento è alla panchina in vista per Mkhitaryan.