Bild – Conte sogna il Bayern: vuole inserire la Bundes nel suo curriculum

Il futuro di Tuchel al Bayern Monaco sembra segnato. La Bild , che nei giorni scorsi aveva parlato di Mourinho alle prese con il tedesco, scrive che c'è anche un altro ex allenatore dell'Inter che potrebbe prendersi la panchina del club tedesco, Antonio Conte . Di recente il tecnico ha detto di sognare la Champions League ma ha anche aggiunto che serve la società giusta per vincerla. Potrebbe essere quella tedesca che è alle prese con un momento no e pare sia intenzionata a sostituire il suo attuale allenatore.

Questo è quanto scrive il quotidiano tedesco: "Secondo le nostre informazioni Mou sta imparando l'inglese ma c'è anche un altro grande nome internazionale che sarebbe interessato a lavorare a Monaco. Si dice che Conte abbia individuato il Bayern come il club dei suoi sogni e come prossima tappa perché considera il Bayern tra i tre primi club d'Europa. Dopo aver allenato il Chelsea in Inghilterra e la Juve e l'Inter in Italia vorrebbe inserire nel suo curriculum il campionato tedesco".