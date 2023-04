Bini: “Inter, spero in una reazione. Lukaku deve farsi trovare pronto”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Graziano Bini, ex calciatore, ha parlato così in vista di Benfica-Inter di questa sera: “Spero in una grande reazione alle tante critiche che sono state fatte ultimamente, posto che la partita non sarà certo facile. Il Benfica è una squadra complicata da affrontare e per questo servirà concentrazione e un po’ di gamba, che ultimamente sta mancando”.