GdS – Inter, Cuadrado e Thuram ancora imballati. Bene Frattesi, Bisseck già dentro i meccanismi

Ieri la prima uscita dell'Inter. La squadra di Inzaghi ha battuto 10-o la Pergolettese, squadra di Lega Pro. Ed è stata anche l'occasione per vedere per la prima volta in magia nerazzurra i nuovi arrivati Frattesi, Thuram e l'ex Juve Cuadrado.

"Il colombiano è comparso un po’ a sorpresa nel secondo tempo: 33 minuti con il (provvisorio) numero 17 sulle spalle e gambe ancora imballate che non aiutano gli strappi sulla destra. Avrà modo di trovare la forma non lavorando da solo, ma assieme ai compagni perché alla fine domani salirà pure lui sull’aereo per la tournée giapponese: risolti in extremis i problemi burocratici. Per quanto riguarda gli altri nuovi arrivati, Marcus Thuram è partito all’inizio in coppia con Correa ma non è riuscito a partecipare alla festa: serve lavorare ancora sulla condizione fisica, ma visto il fisico da centurione ci sta", analizza La Gazzetta dello Sport.