GdS – Bisseck migliora a vista d’occhio. Carlos Augusto piede caldo. Male Arnautovic

Acerbi 6,5 - Sporca una prestazione perfetta perdendo il duello con Zirkzee che avvia l’azione del 2-1. Fin lì aveva guidato il reparto alla grande. In difficoltà fisica nel finale.

Carlos Augusto 7 - Il più attivo, ben prima della testa vincente. Piede caldo, il pallone a Frattesi è solo un esempio. Poi però con Ndoye va in difficoltà pure lui.

Dimarco 6,5 - Testa bassa, palloni sul sinistro e tanti cross dentro. Dal suo piede parte l’angolo per il vantaggio. Suona la musica giusta, ma non basta neppure lui all’Inter.

Arnautovic 4,5 - Memorabile solo il coro della curva, al ritmo della vecchia lambada. Ma con lui proprio non si balla: due chance d’oro fallite.

