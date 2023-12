SM – Bisseck, parabola in ascesa: solidità e valore raddoppiato in pochi mesi

Il tg di Mediaset parla del difensore nerazzurro arrivato in estate e che si è preso il suo spazio quando è stato chiamato in causa da Inzaghi

Per SportMediaset è la più bella sorpresa della nuova stagione nerazzurra. Si tratta di Yann Bisseck che è arrivato a Milano senza troppo clampre ma si "sta trasformando la sua chance in prestazioni solide, tanto che il suo valore in pochi mesi è praticamente raddoppiato"., si legge.

A 23 anni, l'altissimo difensore arrivato in estate, ha trovato la fiducia di Inzaghi dopo un inizio difficile e grazie agli stop di Pavard, de Vrij e Dumfries. Ha segnato contro il Lecce e ha anche centrato una traversa. Finora ha giocato per 506 minuti e ha dimostrato di essere solido, di sapersi prendere il suo spazio in campo regalando anche assist importanti. "La sua è una parabola in ascesa, promessa per il futuro, già certezza nel presente", sottolinea il tg sportivo di Mediaset.