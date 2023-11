Le parole di Bisseck a Mediaset dopo il pareggio di Lisbona: "Non so spiegare cosa sia successo nel primo tempo, non so perché"

"Non so spiegare cosa sia successo nel primo tempo, non so perché. E' successo, dobbiamo accettarlo ma anche analizzarlo per sistemare cosa non ha funzionato, potevamo vincere ma rimontare tre gol è una buona cosa"