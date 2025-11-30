FC Inter 1908
Boateng e l’influenza di Messi sul mercato del Barça: “Aveva quel potere. Ero andato…”

Boateng e l’influenza di Messi sul mercato del Barça: “Aveva quel potere. Ero andato…” - immagine 1
Prima di vestire la maglia blaugrana, l'ex giocatore ​​ha rivelato di aver dovuto ricevere prima l'approvazione di Lionel Messi
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Kevin-Prince Boateng ha trascorso una breve parentesi al Barcellona. Prima di vestire la maglia blaugrana, l'ex giocatore ​​ha rivelato di aver dovuto ricevere prima l'approvazione di Lionel Messi sottolineando l'enorme influenza che l'argentino aveva all'interno del Barça.

Boateng e l’influenza di Messi sul mercato del Barça: “Aveva quel potere. Ero andato…”- immagine 2
SAN PEDRO SULA, HONDURAS - FEBRUARY 08: Lionel Messi of Inter Miami salutes prior to a friendly match between Olimpia and Inter Miami at Estadio Olimpico Metropolitano on February 08, 2025 in San Pedro Sula, Honduras. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

"Prima che andassi al Barcellona, ​​avevano due direttori sportivi. Uno di loro era Eric Abidal. Mi disse: 'Sì, ti vogliamo'. Poi l'altro direttore sportivo disse: 'Ti vogliamo'. Il presidente disse: 'Ti vogliamo'. L'allenatore disse: 'Ti vogliamo'. E io dissi: 'Perfetto, firmerò domani'. Loro risposero: 'No, dobbiamo prima parlare con Leo'.

Boateng e l’influenza di Messi sul mercato del Barça: “Aveva quel potere. Ero andato…”- immagine 3
Getty Images

"Gli ho chiesto: 'Cosa intendi?' E lui mi ha risposto: 'Sì, dobbiamo parlare con Leo. Aveva quel potere. Quindi ero andato a dormire sperando che Leo mi apprezzasse o mi vedesse in squadra. Pensavo: 'Domani posso firmare con il Barcellona, ​​ma se Leo dice di no, non firmo il contratto'. Mi sono svegliato la mattina e mi hanno detto: 'Tutto bene'. E io ho pensato: 'Oh, ok!'"

 

 

