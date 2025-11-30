Kevin-Prince Boateng ha trascorso una breve parentesi al Barcellona. Prima di vestire la maglia blaugrana, l'ex giocatore ha rivelato di aver dovuto ricevere prima l'approvazione di Lionel Messi sottolineando l'enorme influenza che l'argentino aveva all'interno del Barça.
Boateng e l’influenza di Messi sul mercato del Barça: “Aveva quel potere. Ero andato…”
"Prima che andassi al Barcellona, avevano due direttori sportivi. Uno di loro era Eric Abidal. Mi disse: 'Sì, ti vogliamo'. Poi l'altro direttore sportivo disse: 'Ti vogliamo'. Il presidente disse: 'Ti vogliamo'. L'allenatore disse: 'Ti vogliamo'. E io dissi: 'Perfetto, firmerò domani'. Loro risposero: 'No, dobbiamo prima parlare con Leo'.
"Gli ho chiesto: 'Cosa intendi?' E lui mi ha risposto: 'Sì, dobbiamo parlare con Leo. Aveva quel potere. Quindi ero andato a dormire sperando che Leo mi apprezzasse o mi vedesse in squadra. Pensavo: 'Domani posso firmare con il Barcellona, ma se Leo dice di no, non firmo il contratto'. Mi sono svegliato la mattina e mi hanno detto: 'Tutto bene'. E io ho pensato: 'Oh, ok!'"
