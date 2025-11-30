"Gli ho chiesto: 'Cosa intendi?' E lui mi ha risposto: 'Sì, dobbiamo parlare con Leo. Aveva quel potere. Quindi ero andato a dormire sperando che Leo mi apprezzasse o mi vedesse in squadra. Pensavo: 'Domani posso firmare con il Barcellona, ​​ma se Leo dice di no, non firmo il contratto'. Mi sono svegliato la mattina e mi hanno detto: 'Tutto bene'. E io ho pensato: 'Oh, ok!'"