A 26 anni Zinho Vanheusden ha deciso di dire addio al calcio giocato. La rottura del crociato per la terza volta in carriera, ha spinto l'ex difensore dell'Inter ad appendere gli scarpini al chiodo. "Un vero peccato per quel ragazzo e per il calcio. Avrebbe potuto essere un giocatore davvero grandioso. Aveva un talento incredibile", dice l'ex giocatore olandese Jan Boskamp .

"È quasi incredibile quanto sia stato sfortunato con gli infortuni. Ma quando devi fare riabilitazione per sei o sette mesi ogni anno, il divertimento svanisce rapidamente. Poi non c'è più niente da fare, ma è comunque un peccato. Era così bravo... In diversi momenti sembrava pronto per una svolta definitiva, ma ogni nuovo passo è stato seguito da mesi di riabilitazione. I continui problemi fisici hanno avuto il loro peso non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Alla fine, si è rivelato impossibile tornare al livello a cui aspirava".