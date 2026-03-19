Presente negli studi di Sky Sport, Zvonimir Boban ha parlato delle difficoltà del calcio italiano. Per l'ex giocatore la situazione non è così drammatica come media e tifosi la dipingono.
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fcinter1908 ultimora Boban: “Calcio italiano? Situazione non così drammatica. Inter ha eliminato il Bayern. Evidente…”
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Boban: “Calcio italiano? Situazione non così drammatica. Inter ha eliminato il Bayern. Evidente…”
Presente negli studi di Sky Sport, Zvonimir Boban ha parlato delle difficoltà delle squadre italiane in Europa
"L'anno scorso l'Inter ha eliminato il Bayern Monaco, quindi non è così drammatico come la pensiamo. È evidente che certe cose che non sono buone nel calcio italiano, ma lo sappiamo da anni. I numeri ci dicono che ci sono cose che non vanno però tanto va sulla tattica. Per esempio al Como c'è un concetto chiaro di gioco e ha numeri differenti. Il Sassuolo gioca in prospettiva un certo tipo di gioco europeo. Il concetto generale è educare tutti ai 60-70 metri. Da noi sono in generale troppo lunghe le squadre".
(Sky Sport)
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