Presente negli studi di Sky Sport, Zvonimir Boban ha parlato delle difficoltà del calcio italiano. Per l'ex giocatore la situazione non è così drammatica come media e tifosi la dipingono.

"L'anno scorso l'Inter ha eliminato il Bayern Monaco, quindi non è così drammatico come la pensiamo. È evidente che certe cose che non sono buone nel calcio italiano, ma lo sappiamo da anni. I numeri ci dicono che ci sono cose che non vanno però tanto va sulla tattica. Per esempio al Como c'è un concetto chiaro di gioco e ha numeri differenti. Il Sassuolo gioca in prospettiva un certo tipo di gioco europeo. Il concetto generale è educare tutti ai 60-70 metri. Da noi sono in generale troppo lunghe le squadre".