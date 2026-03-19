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fcinter1908 ultimora Boban: “Calcio italiano? Situazione non così drammatica. Inter ha eliminato il Bayern. Evidente…”

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Boban: “Calcio italiano? Situazione non così drammatica. Inter ha eliminato il Bayern. Evidente…”

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Presente negli studi di Sky Sport, Zvonimir Boban ha parlato delle difficoltà delle squadre italiane in Europa
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Presente negli studi di Sky Sport, Zvonimir Boban ha parlato delle difficoltà del calcio italiano. Per l'ex giocatore la situazione non è così drammatica come media e tifosi la dipingono.

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"L'anno scorso l'Inter ha eliminato il Bayern Monaco, quindi non è così drammatico come la pensiamo. È evidente che certe cose che non sono buone nel calcio italiano, ma lo sappiamo da anni. I numeri ci dicono che ci sono cose che non vanno però tanto va sulla tattica. Per esempio al Como c'è un concetto chiaro di gioco e ha numeri differenti. Il Sassuolo gioca in prospettiva un certo tipo di gioco europeo. Il concetto generale è educare tutti ai 60-70 metri. Da noi sono in generale troppo lunghe le squadre".

(Sky Sport)

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