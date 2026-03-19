Yann Bisseck non figura nella lista dei convocati della Germania per le due amichevoli di fine marzo. I tedeschi se la vedranno con la Svizzera il 27 alle ore 20.45 e 4 giorni dopo invece affronteranno il Ghana.
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fcinter1908 ultimora Bisseck fuori dalla lista dei convocati della Germania: le scelte di Nagelsmann
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Bisseck fuori dalla lista dei convocati della Germania: le scelte di Nagelsmann
Yann Bisseck non figura nella lista dei convocati della Germania per le due amichevoli di fine marzo
Il CT della Germania, Julian Nagelsmann, ha diramato la lista dei convocati e tra i nomi non c'è quello del difensore dell'Inter. Ecco la lista completa
PORTIERI: Baumann, Nubel, Urbig
DIFENSORI: Anton, Brown, Gross, Kimmich, Pavlocic, Raum, Rudiger, Schlotterbeck, Stach, Tah, Thiaw, Vagnoman
CENTROCAMPISTI E ATTACCANTI: Gnabry, Goretzka, Havertz, Karl, Leweling, Nmecha, Sane, Schade, Undav, Wirtz, Woltermade
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