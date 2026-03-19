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Bisseck fuori dalla lista dei convocati della Germania: le scelte di Nagelsmann

Bisseck fuori dalla lista dei convocati della Germania: le scelte di Nagelsmann - immagine 1
Yann Bisseck non figura nella lista dei convocati della Germania per le due amichevoli di fine marzo
Matteo Pifferi Redattore 

Yann Bisseck non figura nella lista dei convocati della Germania per le due amichevoli di fine marzo. I tedeschi se la vedranno con la Svizzera il 27 alle ore 20.45 e 4 giorni dopo invece affronteranno il Ghana.

Bisseck fuori dalla lista dei convocati della Germania: le scelte di Nagelsmann- immagine 2
Getty Images

Il CT della Germania, Julian Nagelsmann, ha diramato la lista dei convocati e tra i nomi non c'è quello del difensore dell'Inter. Ecco la lista completa

PORTIERI: Baumann, Nubel, Urbig

DIFENSORI: Anton, Brown, Gross, Kimmich, Pavlocic, Raum, Rudiger, Schlotterbeck, Stach, Tah, Thiaw, Vagnoman

CENTROCAMPISTI E ATTACCANTI: Gnabry, Goretzka, Havertz, Karl, Leweling, Nmecha, Sane, Schade, Undav, Wirtz, Woltermade

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