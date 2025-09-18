Pio Esposito ha convinto tutti. La prestazione dell'attaccante, classe 2005, contro l'Ajax ha certificato quello che già si intuiva

Pio Esposito ha convinto tutti. La prestazione dell'attaccante, classe 2005, contro l'Ajax ha certificato quello che già in molti aveva intuito: Esposito è a tutti gli effetti un'opzione credibile per l'attacco di Chivu. Caratteristiche diverse rispetto agli altri attaccanti e nessun timore reverenziale dinanzi a competizioni come la Champions League.

Anche negli studi di Sky Sport si esalta la prestazione di Esposito. In particolar modo, Zvone Boban sembra convinto delle potenzialità dell'ex centravanti dello Spezia: "Pio Esposito ha veramente le movenze simili a Dzeko. Io poi Dzeko lo conosco da quando era piccolo. Ma Dzeko era molto più veloce di quanto sembrasse.

Spero che Esposito migliori in questo anche se la velocità nel calcio non si può migliorare tanto. Ma magari anticipare il movimento sì, con la classe che ha questo ragazzo e veramente la visione di gioco che ha può essere davvero un giocatore importante. Forse la velocità gli mancherà per arrivare ai livelli ancora più importanti"

L'unico dubbio per un futuro da top — "Esposito si muove alla perfezione e vede il gioco alla perfezione, ha una scuola calcio importante. La mia unica domanda è su quanto sia veloce per essere un giocatore importante. Ma per il resto fa tutto giusto, la copre benissimo, sa passarla benissimo, fa tutto bene. Per essere un grande giocatore, non so quanto sia veloce. Anche Thuram fa tutto benissimo ma poi Thuram quando parte va via al suo marcatore", l'idea di Boban