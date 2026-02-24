"Non è che giochi malissimo, però non ha la stessa continuità. Lautaro ha continuato ad averla, lui no. Quando è stato sostituito è stato sostituito benissimo, non è mancato. Pensando all'anno scorso l'Inter senza Thuram ha avuto problemi. Barella? Credo che le aspettative erano troppo grandi. È un ottimo giocatore, molto talentuoso, quasi completo, ma in niente eccelle. Adesso èp una flessione generale, ma per quelle che sono le sue qualità sta facendo buonissimi anni all'Inter. La gente si aspetta di più e pensa che sia in crisi, secondo me sono i limiti che ha. Tutti i giocatori dell'Inter a centrocampo hanno la vocazione per fare gol".