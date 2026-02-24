Presente negli studi di Sky Sport, Zvominir Boban ha parlato di Inter-Bodo a pochi minuti dal fischio d'inizio. Queste le dichiarazioni dell'ex giocatore: "Inter più offensiva visto che a centrocampo gioca Frattesi che è una roba tra mezzala e seconda punta. È estremamente pericoloso, sa attaccare gli spazi, quindi si punta a spingere dall'inizio. Thuram? Sembra non essere lo stesso giocatore dell'anno scorso, un livello che non ci aspettavamo".
Boban: “Inter più offensiva con Frattesi. Thuram? Livello che non ci aspettavamo. Barella…”
Le parole dell'ex giocatore presente negli studi di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Bodo
"Non è che giochi malissimo, però non ha la stessa continuità. Lautaro ha continuato ad averla, lui no. Quando è stato sostituito è stato sostituito benissimo, non è mancato. Pensando all'anno scorso l'Inter senza Thuram ha avuto problemi. Barella? Credo che le aspettative erano troppo grandi. È un ottimo giocatore, molto talentuoso, quasi completo, ma in niente eccelle. Adesso èp una flessione generale, ma per quelle che sono le sue qualità sta facendo buonissimi anni all'Inter. La gente si aspetta di più e pensa che sia in crisi, secondo me sono i limiti che ha. Tutti i giocatori dell'Inter a centrocampo hanno la vocazione per fare gol".
(Sky Sport)
