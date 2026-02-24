FC Inter 1908
Le parole di Condò ai microfoni di Sky Sport poco prima del calcio d'inizio di Inter-Bodo Glimt, ritorno del playoff di Champions
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Inter-Bodo Glimt, Paolo Condò ha parlato così del match di San Siro:

"Frattesi? Il gol è stato un momento di emotività che raramente ho vissuto. Per lui non è una grande stagione finora, c'è anche questo tema, il dover riconquistare quello che con Inzaghi era, cioè il dodicesimo uomo. Chivu gli dà una chance importante"

"Pio Esposito e Bonny entrano e funzionano, Thuram è stato meno indispensabile e i numeri forse si spiegano anche per quello"

"La formazione dell'andata era una formazione che pensava molto al campionato, Dimarco è stato risparmiato così come Zielinski ed è stato una cosa che l'Inter ha pagato. L'Inter aveva la prospettiva di un Milan a -5 una settimana fa, ora la distanza reale è di 10 punti, è cambiato il mondo"

