Boban, a Skysport, ha commentato l'eliminazione del Milan dalla Champions. Queste le parole dell'ex rossonero che è stato molto duro nei confronti di Theo Hernandez che si è fatto espellere per una simulazione: «Bisogna sicuramente andare all'origine del problema, dal mercato, da Zagabria, la Dinamo non può competere. Tante partite buttate via da scelte sbagliate da parte del club e dei giocatori. Adesso si tirano le somme. Ora il Milan è stato eliminato dalla CL e non ha mai giocato da Milan quest'anno. Non se lo può permettere di uscire dopo sette turni dalla lotta scudetto e di non passare questa sera contro il Feyenoord».