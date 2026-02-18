A poche ore dal fischio d'inizio di Bodo-Inter, andata dei playoff di Champions League, destano non poca preoccupazione le condizioni del manto erboso dell’Aspmyra Stadium. Per liberare il campo dalla neve, i macchinari usati dal club norvegese hanno di fatto sollevato il manto sintetico lasciando gli avvallamenti che adesso preoccupano l’Inter.
Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, nessuna protesta ufficiale, "ma anche oggi il club nerazzurro ha ribadito la necessità di intervenire sul campo per evitare guai fisici ai calciatori e si è interfacciato direttamente con la società norvegese e la stessa Uefa durante le riunioni di rito previste nel giorno della partita".
"Al momento, gli addetti preposti sono al lavoro dentro l’Inferno di Ghiaccio per trovare delle soluzioni semi-definitive e garantire uno svolgimento corretto di questa andata dei playoff. Alla fine, come di consueto, prima del fischio di inizio fissato alle 21 di oggi, avverrà l’ispezione del campo da parte della quaterna arbitrale guidata dal fischietto tedesco Siebert: il via libera è scontato, ma si spera che per quell’ora la fascia del campo sia riavvicinata alla normalità".
