Biasin: “Bastoni ha sbagliato clamorosamente, ma che debba diventare il capro espiatorio per…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin è tornato sulla vicenda che ha visto Bastoni in Inter-Juve
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

A distanza di quattro giorni, non si placano le polemiche intorno a Inter-Juve. A far discutere è sempre la decisione di La Penna di estrarre il secondo giallo all'indirizzo di Pierre Kalulu dopo un contatto ininfluente su Bastoni con quest'ultimo che si è lasciato cadere a terra.

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin è tornato sulla vicenda con queste parole: "Bastoni ha sbagliato clamorosamente, ma che debba diventare il 'capro espiatorio', per tutta una serie di simulatori che esistono da sempre nel calcio, mi sembra francamente esagerato".

