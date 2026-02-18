A distanza di quattro giorni, non si placano le polemiche intorno a Inter-Juve. A far discutere è sempre la decisione di La Penna di estrarre il secondo giallo all'indirizzo di Pierre Kalulu dopo un contatto ininfluente su Bastoni con quest'ultimo che si è lasciato cadere a terra.
Biasin: "Bastoni ha sbagliato clamorosamente, ma che debba diventare il capro espiatorio per…"
Biasin: “Bastoni ha sbagliato clamorosamente, ma che debba diventare il capro espiatorio per…”
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin è tornato sulla vicenda che ha visto Bastoni in Inter-Juve
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin è tornato sulla vicenda con queste parole: "Bastoni ha sbagliato clamorosamente, ma che debba diventare il 'capro espiatorio', per tutta una serie di simulatori che esistono da sempre nel calcio, mi sembra francamente esagerato".
