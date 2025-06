Bojinov: “Inter, avrei preso Mourinho”. Marocchi: “Chivu può fare come Inzaghi alla Lazio”

A Sky Sport si è discusso della scelta di Chivu all'Inter. Parte Giancarlo Marocchi: "Voto sì a Chivu perché hanno fatto in fretta, può succedere come Inzaghi alla Lazio che stava andando in macchina a Salerno, poi è arrivato il no di Bielsa e Inzaghi diventa allenatore della Lazio e poi ha fatto quello che ha fatto. Chiaramente la scelta di Chivu all'Inter dimostra che non c'è programmazione ma c'era da intervenire ed è la scelta giusta"