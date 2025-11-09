In Bologna-Napoli c'è un episodio che farà discutere. Al 62esimo, con il risultato di 1-0 per la squadra di Italiano, a centrocampo Hojlund subisce fallo da Ferguson. L'attaccante azzurro reagisce e colpisce al fianco il giocatore del Bologna con una gomitata, Chiffi estrae solo giallo.
L'attaccante del Napoli graziato da Chiffi e dal Var dopo un fallo di reazione
Luca Marelli commenta così l'episodio: "Højlund sta rischiando molto. Sul primo colpo chiude il pugno sinistro per colpire Ferguson, la sua fortuna è che non lo prende netto, però nel modo di colpire c'è la volontà di colpire con violenza, tanto che chiude il pugno".
(Dazn)
