Bologna-Napoli, incredibile rosso non dato a Hojlund. Marelli: “Volontà di colpire c’è tutta”

L'attaccante del Napoli graziato da Chiffi e dal Var dopo un fallo di reazione
Gianni Pampinella
In Bologna-Napoli c'è un episodio che farà discutere. Al 62esimo, con il risultato di 1-0 per la squadra di Italiano, a centrocampo Hojlund subisce fallo da Ferguson. L'attaccante azzurro reagisce e colpisce al fianco il giocatore del Bologna con una gomitata, Chiffi estrae solo giallo.

Luca Marelli commenta così l'episodio: "Højlund sta rischiando molto. Sul primo colpo chiude il pugno sinistro per colpire Ferguson, la sua fortuna è che non lo prende netto, però nel modo di colpire c'è la volontà di colpire con violenza, tanto che chiude il pugno".

(Dazn)

