De Grandis: “Inter in riserva, non è al meglio. Napoli ora dipende da sé”

Stefano De Grandis, su Skysport, ha commentato la sconfitta dei nerazzurri col Bologna. «È arrivata nel momento peggiore per l'Inter, raggiunta dal Napoli e deve tenere energie per la Roma, dovrà fare rotazioni nel derby. L'Inter è in riserva, non è nelle migliori condizioni e si è visto negli ultimi dieci minuti col Bologna. Non avevo mai visto questa difficoltà nella finale. Bisseck non è entrato bene», ha sottolineato il giornalista.