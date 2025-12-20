FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Bologna-Inter, formazione e cambi discutibili? Perché Chivu ha fatto quelle scelte

ultimora

Bologna-Inter, formazione e cambi discutibili? Perché Chivu ha fatto quelle scelte

Inter Chivu
Il focus sulle decisioni adottate dall'allenatore nerazzurro per la semifinale di Supercoppa italiana di ieri sera persa ai rigori
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

All'indomani di una sconfitta c'è sempre margine per recriminazioni varie. A maggior ragione se tale risultato comporta l'eliminazione da un trofeo. La Gazzetta dello Sport, però, fa chiarezza sulla strategia adottata da Chivu per Bologna-Inter: "Per sapere il perché di certe scelte bisogna guardare oltre Natale e Capodanno e puntare direttamente all'Epifania. Le soluzioni varate da Chivu per la semifinale di Supercoppa hanno fatto discutere: fuori dai titolari Sommer, Lautaro e Akanji, poi dentro Sucic e non Calhanoglu o Pio Esposito per i rigori".

Inter Chivu
(Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

A proposito dei penalty, si legge: "Il mister nerazzurro, a domanda precisa in sala stampa, ha specificato che non se l’è sentita di far entrare Hakan a freddo dopo l’infortunio. Quest’anno ci sono stati un paio di casi di stop dopo un rigore calciato - vedi De Bruyne e Dybala - quindi il tema va trattato con cautela. Così come gli infortuni".

Dunque, chiaro il criterio che ha portato ad alcune valutazioni: "Chivu ha concesso una panchina a quelli considerati “più a rischio” e con dozzine di partite sulle spalle: Akanji fino a ieri era il quarto giocatore di movimento con più minuti giocati in stagione dopo Bastoni, Barelle e Dimarco. In campionato non aveva saltato neanche una partita. Lautaro, invece, era il quinto. Per loro rispettivamente 1517 e 1500 minuti totali. Sommer, che ieri ha lasciato spazio a Martinez, è il secondo giocatore con più minuti, ma per i portieri le logiche sono diverse. Col Bologna Chivu ha dato spazio a De Vrij, reduce da una manciata di minuti giocati col Genoa dopo otto panchine di fila in Serie A, e a Bonny, comunque tra i migliori in campo".

Leggi anche
Ventola: “Bisseck, cosa combini? È da Inter ma troppi errori: ecco cosa dovrebbe fare”
Trevisani: “Inter battuta da un grande Bologna. Per il Napoli era peggio…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA