Il tocco di mano di Bisseck ha permesso al Bologna di pareggiare. Un altro episodio decisivo, in negativo, che riguarda il tedesco

Matteo Pifferi Redattore 20 dicembre 2025 (modifica il 20 dicembre 2025 | 21:32)

Contro il Bologna è arrivato un altro episodio che ha coinvolto Yann Bisseck. Un tocco di mano in area che a molti ha ricordato quello in Inter-Lazio della penultima giornata della scorsa stagione ma anche quello in Genoa-Inter.

Intervenuto su Instagram a Viva El Futbol, Nicola Ventola ha voluto dire la sua proprio sul difensore tedesco: "Bisseck, cosa combini? A me piace tantissimo, la crescita l'hanno vista tutti, crescita in fase difensiva, anche in fase di impostazione, a volte fa anche gol ma ci sono questi blackout che, ahimè, stanno capitando spesso in momenti decisivi in partite decisive che cominciano a diventare un po' troppi.

Secondo me bisogna lavorarci anche sull'aspetto mentale perché quando giochi in squadre importanti come l'Inter e disputi partite importanti, un singolo giocatore, anche se forte e bravo come è Bisseck, con questi blackout può far perdere la partita. Bisseck è da Inter, ripeto, però bisogna lavorarci un po' su questo, gli episodi negativi però iniziano ad essere un po' troppi"