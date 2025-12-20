Contro il Bologna è arrivato un altro episodio che ha coinvolto Yann Bisseck. Un tocco di mano in area che a molti ha ricordato quello in Inter-Lazio della penultima giornata della scorsa stagione ma anche quello in Genoa-Inter.
Ventola: “Bisseck, cosa combini? È da Inter ma troppi errori: ecco cosa dovrebbe fare”
Intervenuto su Instagram a Viva El Futbol, Nicola Ventola ha voluto dire la sua proprio sul difensore tedesco: "Bisseck, cosa combini? A me piace tantissimo, la crescita l'hanno vista tutti, crescita in fase difensiva, anche in fase di impostazione, a volte fa anche gol ma ci sono questi blackout che, ahimè, stanno capitando spesso in momenti decisivi in partite decisive che cominciano a diventare un po' troppi.
Secondo me bisogna lavorarci anche sull'aspetto mentale perché quando giochi in squadre importanti come l'Inter e disputi partite importanti, un singolo giocatore, anche se forte e bravo come è Bisseck, con questi blackout può far perdere la partita. Bisseck è da Inter, ripeto, però bisogna lavorarci un po' su questo, gli episodi negativi però iniziano ad essere un po' troppi"
