Bologna e Inter si sono affrontate 182 volte tra tutte le competizioni. I nerazzurri hanno vinto 90 precedenti, contro 52 successi emiliani e 40 pareggi che completano il bilancio: l’Inter è la squadra che ha segnato più gol contro il Bologna tra tutte le competizioni dal 1929/30 ad oggi (288 reti). Considerando tutte le competizioni il Bologna è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei sfide contro l’Inter (3V, 2N); 11 i successi nerazzurri nelle 16 precedenti gare ufficiali contro gli emiliani (2N, 3P).