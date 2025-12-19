L'Inter si prepara a sfidare il Bologna nella semifinale della EA Sports FC Supercup 2025/26: i nerazzurri scenderanno in campo questa sera alle 20:00 CET (22:00 ora dell'Arabia Saudita, AST) all'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh in quello che sarà il primo incrocio tra le due squadre nella storia della competizione.
Bologna-Inter, i precedenti: 2° incrocio in campo neutro e record nerazzurro di gol
BOLOGNA-INTER | I PRECEDENTI
Bologna e Inter si sono affrontate 182 volte tra tutte le competizioni. I nerazzurri hanno vinto 90 precedenti, contro 52 successi emiliani e 40 pareggi che completano il bilancio: l’Inter è la squadra che ha segnato più gol contro il Bologna tra tutte le competizioni dal 1929/30 ad oggi (288 reti). Considerando tutte le competizioni il Bologna è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei sfide contro l’Inter (3V, 2N); 11 i successi nerazzurri nelle 16 precedenti gare ufficiali contro gli emiliani (2N, 3P).
Bologna e Inter si sfideranno in campo neutro per la seconda volta nella loro storia tra tutte le competizioni, dopo lo spareggio per assegnare lo Scudetto della Serie A 1963/64: in quel caso all'Olimpico di Roma si imposero i rossoblù per 2-0 (autorete di Facchetti e gol di Nielsen), conquistando il più recente dei sette titoli vinti dai felsinei nella massima serie.
