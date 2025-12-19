Dumfries operato, rientro previsto per marzo inoltrato. La prima cosa che uno pensa è andare sul mercato. Non sono così convinto che al 100% arriverà un giocatore, io sono più convinto che non arrivi. La mia sensazione è che vogliano fare come lo scorso anno in cui arrivò Zalewski. Ora non stanno dicendo troviamo uno per forza. Ora non hai le risorse economiche e le possibilità per arrivare a quello che è il tuo obiettivo, magari per l'anno prossimo. Piuttosto che prendere un giocatore che ti resta lì e magri non entra a regime con gli altri, penso che anche Chivu stia pensando: sto lavorando da 4 mesi con Luis Henrique, c'è anche Diouf, rientra Darmian... Anche l'idea che arriva un altro e passa davanti a tutti... Si è parlato tanto di Norton-Cuffy, ma l'idea che arrivi e riesca a fare subito quello che gli viene chiesto non è scontato. Non è così scontato che arrivi qualcuno, poi se c'è opportunità legata a una squadra che ti fa una proposta, allora magari la colgono. Ma in partenza no. il giocatore che vorrebbero tutti è Palestra, ma non si muove sicuramente a gennaio. Credo si andrà avanti così, a meno non ci siano opportunità.