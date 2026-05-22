Sarà una giornata di saluti. La gara di Bologna sarà l'ultima per alcuni giocatori che sono in scadenza di contratto e che lasceranno l'Inter dopo la vittoria del double. Si tratta di Sommer, Acerbi, Darmian. Ma sono in forse anche il futuro di Frattesi che ha scritto pagine importanti nelle stagioni passate ma quest'anno non ha trovato tanto spazio o come de Vrij a cui l'Inter sarebbe disposta a proporre un anno di contratto ma valuta eventuali offerte con un contratto di durata più lunga. E Mkhitaryan che deciderà se prolungare di un altro anno o se dire addio al calcio.
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Sky – Bologna-Inter, tre addii e tre in forse. Niente ritiro, domattina ritrovo e partenza
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Nella prossima stagione si ripartirà da Cristian Chivu, migliore allenatore della Serie A che sarà premiato a Bologna, succede ad Antonio Conte nell'albo d'oro. "Ha preso una squadra in un momento non facile e in un momento in cui bisognava capire se partire con ancora più forza o se cercare di mantenere la rotta di una barca che aveva fatto grandi stagione ma che aveva concluso malissimo l'ultima stagione. E lui è stato bravissimo perché si è preso l'Inter e l'ha fatta ripartire ancora più forte arrivando a due trofei in una stagione", ha sottolineato su Skysport Matteo Barzaghi.
Si riparte da Chivu che ha già avuto modo di confrontarsi con la società sui progetti futuri in un incontro in sede all'Inter. Finito l'allenamento oggi, la squadra non resterà in ritiro oggi, si ritroverà domattina alla Pinetina, poi partenza per Bologna dove domani sera si giocherà l'ultima partita di una stagione da Campioni d'Italia.
(Fonte: SS24)
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