Sarà una giornata di saluti. La gara di Bologna sarà l'ultima per alcuni giocatori che sono in scadenza di contratto e che lasceranno l'Inter dopo la vittoria del double. Si tratta di Sommer, Acerbi , Darmian. Ma sono in forse anche il futuro di Frattesi che ha scritto pagine importanti nelle stagioni passate ma quest'anno non ha trovato tanto spazio o come de Vrij a cui l'Inter sarebbe disposta a proporre un anno di contratto ma valuta eventuali offerte con un contratto di durata più lunga. E Mkhitaryan che deciderà se prolungare di un altro anno o se dire addio al calcio.

Nella prossima stagione si ripartirà da Cristian Chivu, migliore allenatore della Serie A che sarà premiato a Bologna, succede ad Antonio Conte nell'albo d'oro. "Ha preso una squadra in un momento non facile e in un momento in cui bisognava capire se partire con ancora più forza o se cercare di mantenere la rotta di una barca che aveva fatto grandi stagione ma che aveva concluso malissimo l'ultima stagione. E lui è stato bravissimo perché si è preso l'Inter e l'ha fatta ripartire ancora più forte arrivando a due trofei in una stagione", ha sottolineato su Skysport Matteo Barzaghi.