Una stagione da leader, trascinatore, capitano. Un'annata che lo ha visto entrare ancora di più nella storia dell'Inter. Lautaro Martinez ha conquistato il suo terzo Scudetto in maglia nerazzurra, il secondo alzato con la fascia da capitano al braccio: le sue prestazioni e il peso dei suoi gol gli sono valse il premio di Best Striker della Serie A 2025/26.

Il capitano ha trascinato i nerazzurri al titolo con 17 gol e 6 assist in 29 presenze: con il suo contributo realizzativo Lautaro è stato il giocatore più decisivo nei cinque migliori campionati europei, in quanto 11 delle sue 17 reti hanno portato tre punti alla squadra, e i 6 assist serviti rappresentato il miglior dato nelle sue otto stagioni nerazzurre. Numeri e prestazioni che lo hanno portato ad alzare al cielo di San Siro lo Scudetto numero 21, a conquistare il suo nono titolo in nerazzurro, a scrivere ancora una volta la storia dell'Inter.