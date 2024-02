Il gol di Beukema al 5' spiana la strada alla squadra di Thiago Motta che poi raddoppia al 27' con Orsolini. Sempre Orsolini, poi, cala il tris a inizio ripresa. Nel finale c'è tempo anche per il primo gol in Serie A di Jens Odgaard, ex Inter, in contropiede. Il Bologna aggancia l'Atalanta al quarto posto con 39 punti, il Lecce invece resta fermo a 24.