In studio a DAZN, l’ex giocatore Emanuele Giaccherini ha parlato così verso Inter-Lazio di domani:
Giaccherini: “L’Inter si specchia troppo. L’emblema è Barella: lo vedo cambiato quando…”
“Chivu sta vedendo che ha in mano una squadra fortissima, con un grandissimo potenziale non espresso al massimo. Emblematiche le ultime due gare: col Verona l’Inter ha vinto per fortuna, in Champions lo stesso, grande fatica. In alcuni giocatori c’è bisogno di ritrovarsi anche come atteggiamento.
Per me anche Barella stesso, che ho elogiato, ha cambiato un po’ modo di giocare e deve ritrovarsi. Ci deve essere tanto la quantità oltre alla qualità, lui ha un po’ perso quella grinta per me, la capacità di determinare anche in zona gol. Faceva tanti gol e tanti assist… ora è diventato più palleggiatore diciamo, ha cambiato modo di giocare e ultimamente si sta specchiando troppo. È l’emblema di questa Inter: squadra bellissima che si specchia troppo però”.
