Le informazioni sulla seduta di oggi della squadra di Italiano, prossima rivale dei nerazzurri in campionato

Dal sito ufficiale del Bologna arrivano le informazioni sulla prossima avversaria dell'Inter in campionato. La formazione di Inzaghi sfiderà gli uomini di Italiano al Dall'Ara, domenica di Pasqua, alle 18. Oggi sono ripresi gli allenamenti dei rossoblù in vista della sfida contro i nerazzurri.

"La squadra - scrive il club - ha svolto attivazione atletica ed esercitazioni tecniche. Seduta differenziata per Davide Calabria, terapie per Lukasz Skorupski e Lewis Ferguson. Gli esami cui è stato sottoposto Nicolò Casale hanno evidenziato una sublussazione acromion-claveare della spalla sinistra. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno".