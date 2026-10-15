Prosegue la preparazione dei rossoblu in vista del match contro i nerazzurri
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Anti vigilia della sfida tra Bologna e Inter. I rossoblu si sono allenati in vista del match contro i nerazzurri: sicuro assente Orsolini, che si sta sottoponendo a terapie personalizzate.
Questa la nota del club felsineo:
A -2 da Bologna-Inter, la squadra ha svolto una seduta tattica a Casteldebole. Terapie per Riccardo Orsolini.
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