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Tegola in casa Inter: Lautaro Martinez ha rimediato un problema muscolare che lo costringerà a rimanere ai box per circa un mese. Un'assenza pesante per Cristian Chivu, che si ritroverà ora con un reparto avanzato composto dai soli Thuram, Esposito e Bonny. Per questo motivo il tecnico nerazzurro dovrà trovare una soluzione nell'immediato, e la prima mossa sarà quella di pescare dall'U23: il posto del capitano sarà preso da Mattia Mosconi, classe 2007, già più volte aggregato alla Prima Squadra e a segno martedì con la formazione di Stefano Vecchi.

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La scelta di promuovere il nativo di Grosio ha varie ragioni. In primis, quella tecnica: Mosconi, per caratteristiche, è quello che più si avvicina a Lautaro, dal momento che anche lui è in grado di muoversi tra le linee e di duettare con un'altra punta. Discorso diverso per Lavelli, che viene visto più come un doppione di Esposito, così come per Iddrissou, in procinto di rientrare dall'infortunio ma non ancora al 100% della condizione. A questo va aggiunto il fatto che Mosconi ha già lavorato a lungo con la Prima Squadra nel finale della scorsa stagione, e non solo durante la preparazione estiva, per cui il suo inserimento in gruppo sarebbe più agevole sia per lui che per i compagni.

Ma questa potrebbe non essere la soluzione unica e definitiva. Chivu, in questa stagione, ha più volte scelto di avere a disposizione cinque attaccanti: è già avvenuto contro Udinese e Roma quando, oltre ai "soliti quattro" (Lautaro, Thuram, Esposito e Bonny), aveva convocato proprio Mosconi. Per questo motivo non è da escludere, in alcune occasioni, che possa essere aggregato anche un'altra punta dell'U23.