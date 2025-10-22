FC Inter 1908
Bonan: “Chivu ha Inter più forte di quella di Inzaghi! E so che agli occhi dei giocatori è…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan ha parlato così dell'Inter e in particolare di Cristian Chivu
A Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan ha parlato così dell'Inter e in particolare di Cristian Chivu:

“Ha una squadra più forte di quella dello scorso anno, che già era molto forte. L’attacco è più forte, i ricambi a centrocampo anche. Senza i giocatori non vai da nessuna parte.

Chivu è indubbiamente intelligente, non vede solo bene il calcio, è molto intelligente e sensibile, è empatico, entra in fretta nella testa dei giocatori e riesce a farsi amare, a farsi apprezzare. So che si è reso credibile agli occhi di una squadra che aveva bisogno di un uomo anche profondo come lui”.

