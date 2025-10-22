Il direttore del Corriere dello Sport ha commentato le parole dell'allenatore in conferenza sulle aspettative troppo grandi che si sono create sulla squadra dopo la vittoria dello scudetto

Una faccia tesa nella foto. Quella di Conte dopo la sconfitta per sei a due contro il PSV Eindhoven arrivata dopo quella per uno a zero contro il Torino in campionato. L'ha pubblicata Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport su Instagram, in un post nel quale ha fatto una riflessione sulle sue parole che sembravano dedicate a chi ha raccontato di un Napoli favoritissimo per il secondo scudetto consecutivo e con una rosa in grado di giocarsela alla pari in Europa con i top club.