Una faccia tesa nella foto. Quella di Conte dopo la sconfitta per sei a due contro il PSV Eindhoven arrivata dopo quella per uno a zero contro il Torino in campionato. L'ha pubblicata Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport su Instagram, in un post nel quale ha fatto una riflessione sulle sue parole che sembravano dedicate a chi ha raccontato di un Napoli favoritissimo per il secondo scudetto consecutivo e con una rosa in grado di giocarsela alla pari in Europa con i top club.
Zazzaroni: “I tifosi napoletani non si fanno prendere mai per il cu**. Sto con Conte”. E cita…
Il direttore del Corriere dello Sport ha commentato le parole dell'allenatore in conferenza sulle aspettative troppo grandi che si sono create sulla squadra dopo la vittoria dello scudetto
«"I napoletani non devono essere presi per il culo". Per come li conosco io da quasi trent'anni, i napoletani non si fanno prendere per il culo mai. Tranne in alcuni momenti, quando decidono di dare l'impressione», ha scritto il giornalista riferendosi alle parole dell'allenatore del Napoli.
«Io comunque sto con Antonio», aggiunge il direttore che poi cita lo scrittre Paulo Coelho: "Una caduta dal terzo piano è dannosa quanto una dal centesimo. Se proprio dovrò cadere, che sia da un punto molto alto".
