Alessandro Bonan, giornalista di Skysport, ha parlato della partita dell'Inter contro il Bruges in Champions e si è riferito in generale alle aspettative di questa nuova stagione.

«La distizione tra sogno e obiettivi è molto opportuna per un club come l'Inter che è ambiziosa e per un uomo concreto come Chivu. La sua concretezza è certificata ormai dal fatto che è riuscito a vincere conservando le idee di chi lo ha preceduto e migliorandole possibilmente, senza stravolgere e senza pensare di dover fare lui tutto», ha sottolineato.

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«Lui è stato bravissimo ad occuparsi di una squadra che è di fatto costruita bene e la fa giocare in maniera più offensiva e spregiudicata e speriamo anche, per gli interisti, in un modo che è più opportuno per la dimensione internazionale e per entrare nell'obiettivo minimo di entrare tra le prime otto della CL, un obiettivo ambizioso ma credo che sia l'obiettivo principale dell'Inter di Chivu quest'anno. Lo scorso anno la squadra nerazzurra puntava certamente allo Scudetto, quella di quest'anno punta ad andare avanti il più possibile in Champions», ha aggiunto il conduttore del canale satellitare.

-Inter tra le italiane più vicine all'obiettivo di entrare tra le prime otto per la sua storia recente in CL?

No, in virtù del fatto che è la più forte. Ritengo l'Inter la squadra più forte, più allenata mentalmente, più pronta perché ha più esperienza rispetto alla Roma ad esempio che a me piace comunque moltissimo. Per questo la ritengo favorita rispetto alle altre e poi speriamo vada avanti il più possibile. La sconfitta col Real ha fatto male ma è arrivata dopo una partita comunque giocata bene e frutto piuttosto di alcuni errori individuali.

(Fonte: SS24)