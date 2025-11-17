"Per me Pio Esposito è il futuro della Nazionale, il centravanti l'abbiamo trovato", dice Bonan a Sky Sport

17 novembre 2025

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato così di Pio Esposito, a segno contro la Norvegia:

"Per me Pio Esposito è il futuro della Nazionale, da quel punto di vista, il centravanti l'abbiamo trovato. Il centravanti di oggi, anche se abbiamo anche Kean, ma partendo da oggi e per il futuro, l'Italia ha trovato un centravanti e prima non ce l'aveva.

Pio Esposito mi ha dato l'impressione di essere uno intelligente sul campo, sa giocare a calcio, capisce i movimenti, ha proprio un'intelligenza tattica che gli permette di fare quasi sempre la cosa più giusta. Ed è la cosa che mi ha impressionato fin da quando ha vestito la maglia dell'Inter. Giocare nell'Inter pesa e San Siro non è uno stadio facile.

Poi può sbagliare l'esecuzione, è ancora grezzo ed è da affinare ma ha un grandissimo fisico e soprattutto riesce ad essere sempre connesso col gioco. Ci sono giocatori tecnicamente superiori a Pio Esposito ma non sono connessi col gioco e lui lo è"