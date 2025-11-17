Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Altobelli ha raccontato un aneddoto legato all'Inter:
Altobelli: “Una volta tirai uno schiaffetto ad un mio ex compagno all’Inter anche se…”
"Non ho mai vinto la classifica capocannonieri? C'è un motivo, è perché ho sempre giocato per la squadra. Ho fatto 209 gol nell'Inter non sono pochi, una volta ho litigato anche con Hansi Muller, quel famoso schiaffetto perché mi stavo giocando la classifica capocannonieri e i miei compagni hanno detto: 'Cerchiamo di vincere la partita e di far segnare Spillo'.
Muller non mi dava la palla, da posizione sballata tirava sempre. Alla terza o quarta volta l'ho preso e gli ho dato una sberletta ma la cosa è finita lì. I miei compagni ci tenevano anche più di me visto che qualche calcio nel sedere gliel'hanno dato, non io"
"C'è un Altobelli oggi? Me lo chiedono spesso, la mia risposta è questa: non ero più forte di nessuno, ero Altobelli, avevo le mie qualità e ho ottenuto dei risultati. Non sono più forte di nessuno ma ero convinto che nessuno fosse più forte di me"
