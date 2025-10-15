“Per l’Inter è un test importante, la Roma è molto solida, ricorda l’Inter di altri tempi. La Roma rispecchia poco lo stesso Gasperini per ora, ma l’allenatore sta ottenendo il massimo dalla squadra che ha ed è in testa con merito, pur senza una rosa eccezionale. L’Inter ha l’attacco più forte della Serie A, non credo ci siano dubbi. L’anno scorso aveva solo l’attacco titolare più forte della Serie A, non la panchina.

Da Pio Esposito mi aspettavo tanto anche prima di inizio campionato. Bonny mi ha stupito: è più di un buon rincalzo. L’attacco è estremamente forte”, ha detto. Chivu è un allenatore che non aveva esperienza oltre al Parma, ora ha il gruppo in mano, tutti lo seguono e gli vogliono bene. Con la Juve nemmeno doveva perdere la squadra. L’Inter gioca bene a calcio, ha un’aggressività che con Inzaghi non c’era. Tutta la rosa comunque è migliorata rispetto all'ultima che aveva a disposizione Inzaghi. Un piede come quello di Dimarco lo hanno in pochi in Europa e il serbatoio che ha non è così limitato. L'Inter dipende molto da Calha, quello delle ultime settimane è un giocatore sontuoso”.