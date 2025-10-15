Riparte il campionato, Chivu in conferenza per Roma-Inter: data e orario

Conclusa la pausa per le Nazionali tornano campionato e Champions League. L'Inter ricomincia dalla gara all'Olimpico contro la Roma. Si gioca sabato 18 ottobre alle 20.45 nella capitale e venerdì sarà quindi giornata di vigilia per la squadra nerazzurra e per Cristian Chivu che incontrerà i giornalisti per la tradizionale conferenza stampa del giorno prima.