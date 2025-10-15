Riparte il campionato, Chivu in conferenza per Roma-Inter: data e orario

Conclusa la pausa per le Nazionali tornano campionato e Champions League. L'Inter ricomincia dalla gara all'Olimpico contro la Roma. Si gioca sabato 18 ottobre alle 20.45 nella capitale e venerdì sarà quindi giornata di vigilia per la squadra nerazzurra e per Cristian Chivu che incontrerà i giornalisti per la tradizionale conferenza stampa del giorno prima.
L'allenatore nerazzurro incontrerà i giornalisti alla vigilia della gara contro i giallorossi
Il club nerazzurro ha comunicato che l'allenatore terrà la sua conferenza stampa al BPER Training Centre di Appiano Gentile venerdì 17 ottobre alle 14 e risponderà alle domande dei giornalisti. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club.
