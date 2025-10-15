FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Riparte il campionato, Chivu in conferenza per Roma-Inter: data e orario

ultimora

Riparte il campionato, Chivu in conferenza per Roma-Inter: data e orario

Riparte il campionato, Chivu in conferenza per Roma-Inter: data e orario - immagine 1
L'allenatore nerazzurro incontrerà i giornalisti alla vigilia della gara contro i giallorossi
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Conclusa la pausa per le Nazionali tornano campionato e Champions League. L'Inter ricomincia dalla gara all'Olimpico contro la Roma. Si gioca sabato 18 ottobre alle 20.45 nella capitale e venerdì sarà quindi giornata di vigilia per la squadra nerazzurra e per Cristian Chivu che incontrerà i giornalisti per la tradizionale conferenza stampa del giorno prima.

Riparte il campionato, Chivu in conferenza per Roma-Inter: data e orario- immagine 2
Getty Images

Il club nerazzurro ha comunicato che l'allenatore terrà la sua conferenza stampa al BPER Training Centre di Appiano Gentile venerdì 17 ottobre alle 14 e risponderà alle domande dei giornalisti. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club.

(Fonte: inter.it)

Leggi anche
UFFICIALE – Inter, 567 mln di ricavi: utile netto di 35,4 mln. In un anno valore +70 mln
FCIN1908 / Inter, si ferma Di Gennaro: Calligaris aggregato in Prima Squadra?

© RIPRODUZIONE RISERVATA