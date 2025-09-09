"Chivu deve inserire qualcosa di nuovo, di diverso, inventarsi la figura di un trequartista atipico", dice Bonan

Matteo Pifferi Redattore 9 settembre 2025 (modifica il 9 settembre 2025 | 18:06)

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato così di Inter in vista del match contro la Juventus:

"L'Inter per il momento è la stessa Inter dell'anno scorso, con i pregi e difetti della squadra di un anno fa. Tra i pregi c'è che è una squadra che srotola il gioco in velocità e in contropiede, il limite dell'Inter dell'anno scorso e che vedo anche quest'anno è che non ha giocatori che inventano qualcosa dal niente, evitando fatica, corsa e possesso palla per arrivare al tiro. L'Inter se non riusciva a mettere in cassaforte la partita con 2 o 3 gol di vantaggio, veniva rimontata quando mancavano le energie"

"Contro l'Udinese mi è sembrato di vedere la stessa cosa, Chivu deve inserire qualcosa di nuovo, di diverso, inventarsi la figura di un trequartista anche atipico, si è parlato anche di Frattesi lì. Ecco, qualcosa bisogna fare perché il mercato non ha portato un giocatore alla Lookman, l'Atalanta ha fatto resistenza e loro hanno abbandonato la trattativa. In tanti, quando l'Inter stava trattando Lookman, dicevano: 'L'Inter in attacco ha già 4 attaccanti, 2 formidabili e 2 di prospettiva, non c'è bisogno di Lookman'. Ecco, io sostenevo che serviva un profilo alla Lookman che è diverso da tutti i 4 attaccanti ora all'Inter"

"Akanji? Sicuramente è un gran bell'acquisto, sarei sorpreso se non rendesse vedendo quello che ha fatto in carriera, non solo al Manchester City"