I notiziari israeliani commentano il 5 a 4 di ieri tra Italia e Israele riferendo che durante la partita non sono mancate tensioni, anche dopo il novantesimo. Secondo indiscrezioni trapelate dallo spogliatoio israeliano, una lite è iniziata dopo che Donnarumma ha stuzzicato i giocatori rivali, sostenuto anche da altri compagni. "Ci hanno insultato per tutta la partita", hanno riferito alcuni calciatori.

Secondo alcuni media, a fine partita "alcuni membri della delegazione italiana" si sarebbero scusati "con lo staff israeliano per il comportamento di parte dei giocatori". Ma la circostanza e' smentita da fonti della Figc, che fanno notare anzi come nello spogliatoio il clima tra le due squadre fosse di assoluta amicizia, con Gattuso che entrando nella sala delle conferenze stampa ha incrociato il ct di Israele, Ben Simon, e gli ha fatto i complimenti per come aveva giocato la sua squdra.

Al termine dell'incontro, riporta Channel 12, si è accesa una rissa tra i due schieramenti: Donnarumma, già nervoso in campo, avrebbe avuto una discussione mentre l'attaccante israeliano Dor Turgeman si è avvicinato all'allenatore azzurro. Le telecamere italiane hanno registrato il momento in cui Gattuso, rivolgendosi a Turgeman, gli ha detto: "Chiudi la bocca", con Barella che a sua volta è entrato nel confronto. Sul suo sito l'emittente ha pubblicato il video. Il capitano Eli Dasa ha spiegato: "Si è sviluppata una discussione, erano molto emotivi. Sentivano di non essere in partita e noi meritavamo la vittoria. Hanno cercato di provocarci, ma fa parte del calcio e siamo andati avanti".