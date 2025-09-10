FC Inter 1908
Bonan: “Inter, con un giocatore alla Lookman forse l’anno scorso sarebbe stato scudetto”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Alessandro Bonan ha parlato dell'Inter a meno di tre giorni dal derby d'Italia contro la Juventus
Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Alessandro Bonan ha parlato dell'Inter a meno di tre giorni dal derby d'Italia contro la Juventus:

"L'Inter, rispetto all'anno scorso, ha una panchina più lunga, soprattutto in attacco, dove ci sono maggiori soluzioni rispetto a Thuram e Lautaro".

"Forse, ai nerazzurri manca quell'attaccante dalle caratteristiche diverse, non a caso si stava pensando di acquistare Lookman. Forse, con un giocatore del genere la squadra di Inzaghi avrebbe vinto lo scudetto l'anno scorso".

(Fonte: Sky Sport)

