Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Alessandro Bonan ha parlato dell'Inter a meno di tre giorni dal derby d'Italia contro la Juventus:
Bonan: “Inter, con un giocatore alla Lookman forse l’anno scorso sarebbe stato scudetto”
"L'Inter, rispetto all'anno scorso, ha una panchina più lunga, soprattutto in attacco, dove ci sono maggiori soluzioni rispetto a Thuram e Lautaro".
"Forse, ai nerazzurri manca quell'attaccante dalle caratteristiche diverse, non a caso si stava pensando di acquistare Lookman. Forse, con un giocatore del genere la squadra di Inzaghi avrebbe vinto lo scudetto l'anno scorso".
(Fonte: Sky Sport)
