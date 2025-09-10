Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Alessandro Bonan ha parlato dell'Inter a meno di tre giorni dal derby d'Italia contro la Juventus

"L'Inter, rispetto all'anno scorso, ha una panchina più lunga, soprattutto in attacco, dove ci sono maggiori soluzioni rispetto a Thuram e Lautaro".