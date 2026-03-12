"Valverde è stato fischiato nelle scorse partite ma è sempre stato stimato dal pubblico del Real Madrid, ha anche pagato il fatto di aver giocato spesso fuori ruolo, anche da terzino. Lui è un giocatore pazzesco, duttile, sa far tutto, ha grandissima tecnica ma anche fisicità, anche da coast to coast, a me ricorda il primo Nicola Berti, quello che da solo riusciva a fare tutto il campo e fare cavalcate e gol quasi impossibili.

Forse Valverde da esterno di centrocampo è stato eccezionale, ha fatto tre gol uno più bello dell'altro ma è stato bravissimo anche in altre situazioni di gioco, è un giocatore che fa tutto e ha la capacità di leggere la partita tatticamente e di farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. Rappresenta l'essenza del calcio, che è fatto di tante cose, straordinaria tecnica ma c'è anche il resto e Valverde è anche il resto"