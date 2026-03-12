Con l'addio di Massimo Tarantino (che, come anticipato da Fcinter1908, ogni ogni probabilità tornerà alla Roma), in casa Inter è partito il casting per il nuovo responsabile del settore giovanile.
La dirigenza nerazzurra sta valutando in queste settimane diversi profili per trovare il sostituto di Massimo Tarantino
Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, sono almeno quattro i profili sotto esame. Il preferito è Michele Sbravati, ex Genoa e attuale direttore del vivaio della Juventus. Una pista che piace, ma allo stesso tempo molto complicata. Discorso simile per Andrea Catellani, direttore sportivo del Modena, in passato alla Spal, con cui si è avuto modo di riavere a che fare a gennaio in occasione dell'acquisto di Yanis Massolin.
Sullo sfondo ci sono anche Valentino Angeloni (ex capo scouting proprio dell'Inter e oggi alla Fiorentina) e Mattia Notari, repsonsabile del settore giovanile del Parma.
