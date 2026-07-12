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Bonanni: “Il Milan ridurrà il gap con l’Inter? La scelta giusta è stata…”

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Il pensiero dell’ex calciatore a proposito della distanza tra le due milanesi evidenziata anche nell’ultima stagione
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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L'ex calciatore e oggi opinionista Massimo Bonanni è intervenuto sulle frequenze di Tmw Radio nel corso di Maracanà, per commentare i temi del giorno su Mondiale e Serie A.. Di seguito le sue dichiarazioni.

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MILAN, ITALY - JUNE 06: FC Internazionale Unveil New Coach Cristian Chivu at Inter HQ on June 06, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Il Milan con il mercato può diminuire il gap con l'Inter?

"Come ho già detto Gila mi piace tanto. Gonçalo Ramos poi è stato pagato tanto, ma era comunque nella rosa fortissima del Paris Saint Germain. È un giocatore di valore che penso possa fare bene. Non so fino a quanto, ma penso che i rossoneri abbiano fatto la scelta giusta a puntare su di lui. Amorim lo ha voluto e ha in mente come valorizzarlo. Certo, io avrei preso magari Hojlund a cinquanta milioni un anno fa. Del resto abbiamo visto un calciatore come Palestra che, essendo un esterno e avendo fatto solo un anno in Serie A, è passato al Chelsea per sessanta milioni".

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