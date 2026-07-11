Ravezzani: “Zhang? Ecco cosa filtra da Oaktree. Inter fu vicina a fallimento. Secondo alcuni…”

Il mondo Inter in queste ore, oltre che dalle ultime novità sul fronte Khalaili, è stato scosso dalla notizia secondo cui l'ex presidente, Steven Zhang, vorrebbe fare causa a Oaktree per risarcimento in merito al valore del club nerazzurro al momento del passaggio di testimone nel 2024. Sull'argomento si è espresso Fabio Ravezzani, che ha detto:

"Dobbiamo dire che quella della richiesta di Zhang è una non notizia, nel senso che, da quello che fa sapere Oaktree in maniera ufficiale, non c'è alcuna richiesta di questo genere, visto che dal Lussemburgo non è pervenuta nessuna citazione da parte di Zhang. Che lui voglia 450 milioni è un'ipotesi, ma non c'è nulla di scritto che lo attesti. Bisogna dire che l'Inter è diventata grande con Steven Zhang perché Zhang si è mangiato una fortuna per divertirsi con l'Inter. Questa è la sostanza".