Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha commentato la sconfitta dell'Italia contro la Germania nell'andata dei quarti di finale di Nations League. "I calci piazzati sono fondamentali specialmente in queste partite. Magari non c’è tempo per prepararli al meglio, ma credo che se dovesse esserci una grande competizione Spalletti li preparerà al meglio. Vedevo ieri Tonali che ha fatto una partita straordinaria ed è in Premier League, bisognerebbe tornare ad avere massimo tre stranieri in Serie A così da valorizzare i giovani italiani. Così ci sarebbero circa 600 italiani in Serie A e si eviterebbe di perdere certi talenti come successo con Tonali".