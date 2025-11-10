Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha analizzato il momento positivo della Roma. La squadra di Gasperini condivide il primo posto in classifica con l'Inter dopo le prime 11 giornate di Serie A. "Se i giallorossi sono da scudetto? È troppo presto per poter pensare questo".
Bonanni: “La Roma può dare del filo da torcere a tutti, ma pensare che possa battere l’Inter…”
"Sicuramente la Roma arriverà tra le prime quattro, lottare per lo Scudetto è un'altra cosa, come lo dicevo per l'Atalanta di Gasperini. La Roma può dare del filo da torcere a tutti, ma pensare che possa battere l'Inter, la più forte in assoluto, ce ne passa".
