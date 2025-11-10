FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Bonanni: “La Roma può dare del filo da torcere a tutti, ma pensare che possa battere l’Inter…”

ultimora

Bonanni: “La Roma può dare del filo da torcere a tutti, ma pensare che possa battere l’Inter…”

Bonanni: “La Roma può dare del filo da torcere a tutti, ma pensare che possa battere l’Inter…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha analizzato il momento positivo della Roma
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Bonanni: “La Roma può dare del filo da torcere a tutti, ma pensare che possa battere l’Inter…”- immagine 2

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha analizzato il momento positivo della Roma. La squadra di Gasperini condivide il primo posto in classifica con l'Inter dopo le prime 11 giornate di Serie A. "Se i giallorossi sono da scudetto? È troppo presto per poter pensare questo".

Bonanni: “La Roma può dare del filo da torcere a tutti, ma pensare che possa battere l’Inter…”- immagine 3
Getty Images

"Sicuramente la Roma arriverà tra le prime quattro, lottare per lo Scudetto è un'altra cosa, come lo dicevo per l'Atalanta di Gasperini. La Roma può dare del filo da torcere a tutti, ma pensare che possa battere l'Inter, la più forte in assoluto, ce ne passa".

Leggi anche
Hernanes: “La Lazio ha avuto coraggio. Se l’Inter è in giornata è tra le più forti...
Vieri: “Inter troppo forte. Dimarco? Lo ribadisco: mai in 20 anni ho visto uno...

© RIPRODUZIONE RISERVATA