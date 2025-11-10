Intervenuto a margine del raduno indoor Operazione Nostalgia, Hernanes ha commentato la sconfitta della Lazio contro l'Inter. "Era un buon momento, una striscia molto positiva, a parte il mercato e gli infortuni. Sarri sta riuscendo a ottenere il massimo, ma sappiamo che a San Siro se l'Inter è in giornata è tra le più forti al mondo, è una squadra che gioca insieme da anni ed era difficile. La Lazio ha comunque avuto coraggio di dimostrare che ha potenzialità e si è visto, ma i nerazzurri hanno portato a casa il risultato".
Hernanes: “La Lazio ha avuto coraggio. Se l’Inter è in giornata è tra le più forti al mondo”
Manca un Hernanes oggi ai biancocelesti?—
"A livello di caratteristiche tecniche sì, ma oggi il calcio dipende meno da giocatori come ero io, che ero anche troppo individualista a volte, mi piaceva dribblare e fare le cose a modo mio. Oggi questo sport non permette più questi giocatori".
