Intervenuto a margine del raduno indoor Operazione Nostalgia, Hernanes ha commentato la sconfitta della Lazio contro l'Inter. "Era un buon momento, una striscia molto positiva, a parte il mercato e gli infortuni. Sarri sta riuscendo a ottenere il massimo, ma sappiamo che a San Siro se l'Inter è in giornata è tra le più forti al mondo, è una squadra che gioca insieme da anni ed era difficile. La Lazio ha comunque avuto coraggio di dimostrare che ha potenzialità e si è visto, ma i nerazzurri hanno portato a casa il risultato".