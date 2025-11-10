FC Inter 1908
Intervenuto a margine del raduno indoor Operazione Nostalgia, Hernanes ha commentato la sconfitta della Lazio contro l'Inter
Intervenuto a margine del raduno indoor Operazione Nostalgia, Hernanes ha commentato la sconfitta della Lazio contro l'Inter. "Era un buon momento, una striscia molto positiva, a parte il mercato e gli infortuni. Sarri sta riuscendo a ottenere il massimo, ma sappiamo che a San Siro se l'Inter è in giornata è tra le più forti al mondo, è una squadra che gioca insieme da anni ed era difficile. La Lazio ha comunque avuto coraggio di dimostrare che ha potenzialità e si è visto, ma i nerazzurri hanno portato a casa il risultato".

Manca un Hernanes oggi ai biancocelesti?

—  

"A livello di caratteristiche tecniche sì, ma oggi il calcio dipende meno da giocatori come ero io, che ero anche troppo individualista a volte, mi piaceva dribblare e fare le cose a modo mio. Oggi questo sport non permette più questi giocatori". 

