Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Emiliano Bonazzoli ha parlato della lotta scudetto e Francesco Pio Esposito. "Tra Conte e Chivu chi è favorito per lo Scudetto? C'è molta qualità in questo inizio, a differenza delle passate stagioni dove una squadra prendeva il comando dopo poco tempo. Ora ci sono molte squadre che sono lì. Così è anche più bello da vedere, il campionato".