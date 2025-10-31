FC Inter 1908
E. Bonazzoli: "Pio Esposito mi piace. Ora va protetto e coccolato, ma è giusto…"

E. Bonazzoli: “Pio Esposito mi piace. Ora va protetto e coccolato, ma è giusto…”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'ex attaccante ha parlato della lotta scudetto e Francesco Pio Esposito
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Emiliano Bonazzoli ha parlato della lotta scudetto e Francesco Pio Esposito. "Tra Conte e Chivu chi è favorito per lo Scudetto? C'è molta qualità in questo inizio, a differenza delle passate stagioni dove una squadra prendeva il comando dopo poco tempo. Ora ci sono molte squadre che sono lì. Così è anche più bello da vedere, il campionato".

Che ne pensa di Pio Esposito?

"Mi piace, un ragazzo che ha fatto la gavetta in Serie B. È giovanissimo, ora va protetto e coccolato. Ma è giusto dargli spazi, visto che è un patrimonio del calcio italiano".

