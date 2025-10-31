Orlando: “Scudetto? Inter e Napoli più forti ma la Juve con Spalletti può rientrare e…”

​​​​​​​"Il Milan stavolta è stato davvero sfortunato con gli infortuni. La Roma arriva con tanta leggerezza. Se perde non succede nulla", dice Orlando

Matteo Pifferi Redattore 31 ottobre - 23:00

Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Juventus dopo la conferenza stampa di presentazione di Spalletti:

"Vlahovic in teoria dovrebbe andare d'accordo con Spalletti. Ci ricordiamo lui con Icardi, Totti, è uno particolare Spalletti, devi rigare dritto. Se Vlahovic mette da parte alcuni modi di fare, pensando solo a giocare, credo che ne possano beneficiare entrambi. Sul discorso Scudetto dico di sì, ci sono squadre più forti come Inter e Napoli, ma ha tutto il tempo per rientrare. Se ha accettato un contratto di otto mesi, per rimettersi in gioco, vuol dire che è carico ed è importante questo sulle motivazioni per tornare avanti".

Napoli-Como — "Sarà una partita difficile perché il Como ormai è una certezza, c'è una leggerezza che si vede, non ha le pressioni delle altre. E c'è una mentalità che se perdi una partita, non è un problema, l'importante è giocare a calcio".

Milan-Roma — ​​​​​​​"Il Milan stavolta è stato davvero sfortunato con gli infortuni, che potevano dargli una classifica diversa. Rabiot, Pulisic, ora ti facevano tanta differenza. E a me Leao mi sembra abbia preso peso, non salta più l'uomo. Ha fatto tre gol, ma non mi sembra possa fare la differenza ora. La Roma arriva con tanta leggerezza. Se perde non succede nulla".